Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)DEL 4 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI BOCCEA IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI PORTA SAN PAOLO, SONO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO È TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral