Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)DEL 4 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA-FIUMICINO PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA TRA LA STORTA E OLGIATA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI USCIAMO DAPER LA PRESNEZA DI UN CANTIERE SI RALLENTA SULLA-TARQUINIA TRA VALCANNETO E CERVETERI, NELLE DUE DIREZIONI È TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral