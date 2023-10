Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)DEL 4 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO GLI EVENTI ROMICS APRE LE SUE PORTE ALLA 31^ E DIZIONE E TORNA AIL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES, DALLE ORE 10 ALLE 20.00 NELLA LOCATION DELLA FIERA DILA 4 GIORNI DI KERMESSE CON EVENTI, INCONTRI E TANTO ALTRO, DA GIOVEDÌ 5 A DOMENICA 8 ...