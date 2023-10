Velardi | “La sinistra italiana è prigioniera della magistratura Sta con le toghe e non con i cittadini”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Intervista molto illuminante di Claudio, intervistato da Pietro Senaldi per Libero. Il tema di fondo del colloquio è lo scontro tra governo eapertosi dopo la sentenza del Tribunale di Catania che ha liberato 4 migranti; annullando le norme dell’esecutivo. Le parolepremier- dice- rimasta “basita” dal giudiziogiudice Apostolico, hanno ragion d’essere. L’ex dirigente del Pci, docente alla Luiss di Lobbyng e Comunicazione Politica spiega, tra le altre cose, come il Pd e lain genere abbiano subito una conversione: “Crollato il progetto palingenetico dello slogan “lo Stato borghese si abbatte, non si cambia”; e quindi abbandonata la mitologia rivoluzionaria, il Pci ha lavorato per penetrare nelle roccaforti dello Stato, cultura, scuola, ...

Agli albori, in materia di giustizia, la sinistra tifava per l'avvocatura, la più nobile delle professioni liberali. Molto spesso erano avvocati i primi e più importanti dirigenti del movimento dei ...Il “fare giustizia” diventò una parola d’ordine - e un percorso di carriera - per molti ragazzi imbevuti di ideologia, animati dalla sincera voglia di cambiare. Oggi invece, chi grida “resistenza” mir ...