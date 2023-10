Veicoli commerciali - Al volante del Renault Master a idrogeno

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ecosistema è un termine ricorrente quando si parla di elettromobilità, quasi un eufemismo a indicare la dipendenza deia corrente da un'adeguata rete di supporto finanziario e post-vendita. Un tema di sostenibilità economica e operativa al quale non si sottrae Hyvia, la joint venture fra lae Plug, il produttore statunitense di fuel cell e sistemi di rifornimento di, nell'esporre i suoi piani di sviluppo di prodotti e servizi. Punto di partenza dell'iniziativa, a due anni dalla costituzione della società, è la raggiunta maturazione delH2-Tech, il furgone di taglia grande derivato direttamente dalE-Tech a batterie e dotato di una cella a combustibile. Dell'H2 circolano già "alcune dozzine" (definizione di Hyvia) di esemplari specie in Francia e Paesi Bassi; e ...

Come va il furgone fuel cell e come funziona il complesso ecosistema di produzione e rifornimento del gas messo a punto da Hyvia, la controllata della Losanga ...