le ricuce entrambe e nel momento decisivo fa sul serio in difesa, serra il proprio pitturato e lascia Pistoia a lungo a secco, capace di mettere insieme solo 9 punti negli ultimi 10 minuti. ...- VADO 1 - 0 - I VOTI AI BIANCOROSSI CASSANO 6,5 : Inizia con un'uscita a vuoto, per fortuna ...5 : Poche incertezze, dalle sue parti non si. Si fa vedere anche per delle aperture di ottima ...

Varese passa a Pistoia, Harvey trascina Reggio a Brindisi La Gazzetta dello Sport

I voti del Varese: si sblocca Banfi, esordio positivo per Palazzolo varesenews.it

La neopromossa Pistoia manda tutti a un passo dallo psicodramma a Masnago. Calma. Questa Openjobmetis non è ancora una squadra, ma potrà diventarlo e non essere per nulla male, pur senza assomigliare ...Il #11 di Varese fa 1/2 dalla lunetta, 83-82. Persa di Moore, Moretti gestisce con 30 secondi al termine. Errore Openjobmetis, Moore la passa a Ogbeide, non va il suo semigancio: a Masnago vince in ...