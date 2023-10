Vancouver Whitecaps vs St Louis City – probabili formazioni

Vancouver Whitecaps vs DC United – probabili formazioni L’ultimo turno della stagione regolare della Major League Soccer 2023 vede i Vancouver Whitecaps accogliere il DC United al BC Place domenica 1 ...

Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni Il Real Salt Lake cercherà di evitare la terza sconfitta consecutiva quando domenica 24 settembre accoglierà i Vancouver Whitecaps all’America First ...

Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni Giovedi 21 settembre, una coppia di squadre in lizza per i playoff della MLS si incontrerà per l’ultima volta nella stagione regolare 2023: gli ...

Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni Giovedi, una coppia di squadre in lizza per i playoff della MLS si incontrerà per l’ultima volta nella stagione regolare 2023: gli Houston Dynamo ...

Toronto vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni Il Toronto può vincere una partita consecutiva in campionato per la prima volta in tutto l’anno quando ospiterà i Vancouver Whitecaps domenica 17 ...