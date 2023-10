Valentino Rossi sul suo futuro | “Il prossimo anno sarò nel GTWC | ma il mio sogno è Le Mans”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)concluderà la sua seconda stagione sulle quattro ruote a fine mese. A questo punto tutta l’attenzione si è concentrata su ciò che farà il “Dottore” nel 2024, dato che il nativo di Tavullia non sembra avere la minima intenzione di fermarsi e, anzi, è pronto per nuove sfide. La conferma arriva direttamente dalle sue parole riportate da Crash.net: “Credo che il programma per il pmonon sia ancora definito ma continuerò sicuramente a gareggiare nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Se continuerò a gareggiare nella Sprint Cup? Penso che il discorso sia ancora aperto.” Il nove volte campione del mondo nel Motomondiale, prosegue nel suo racconto: “L’mo inizierò sicuramente in GT3 e non con una hypercar. Io però voglio guidare una GT3 a Le ...

Raffaele Marciello /Timur Boguslavskiy vincono gara-1 a Valencia per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Quarta ...

Da quella gara cominciò un dominio, interrotto solo da Jorge Lorenzo nel 2015 (l'anno in cui fu proprio Marquez a togliere il decimo Mondiale a). Lo spagnolo sembrava destinato a ...Anche se non sarà nè quella ufficiale di Bagnaia, nè quella di Martin in lizza per il titolo con Pecco, nemmeno quella del team didi Bezzecchi e Marini. Ma "solo" quella del Team ...

Bagnaia provoca Marc Marquez, cala il gelo in sala stampa: Come Valentino Rossi Sport Fanpage

Bagnaia a Marquez: “Stesso bacio di Valentino Rossi”. Poi Crutchlow e Miller rincarano la dose MOW

vuole lottare nelle sue ultime stagioni in MotoGP per riuscire a conquistare il nono titolo mondiale andando a pareggiare il numero di mondiali vinti dal rivale Valentino Rossi e al momento non esiste ...Anche se non sarà nè quella ufficiale di Bagnaia, nè quella di Martin in lizza per il titolo con Pecco, nemmeno quella del team di Valentino Rossi di Bezzecchi e Marini. Ma “solo” quella del Team ...