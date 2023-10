Valentina Ferragni annulla i suoi impegni per Fedez

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In queste oreha fatto sapere di averto tutti iper, ancora ricoverato in ospedale L'articolo proviene da Novella 2000.

Fedez , ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute. Il cantante è ricoverato da giovedì scorso all' ospedale Fatebenefratelli di Milano per ...

Fedez , ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute. Il cantante è ricoverato da giovedì scorso all' ospedale Fatebenefratelli di Milano per ...

come sta oggi Fedez ? come sappiamo il rapper ha avuto qualche problema di salute , tanto da dover essere ricoverato d’urgenza per sottoporsi a ben ...

La sorella di Chiara spiega di aver preferito restare a Milano accanto alla famiglia. Il rapper è ricoverato al ...Anche la sorella di lei,, ha fatto sapere di non essere partita per Parigi per "restare ... Francesca, è stata fotografata al parco con il nuovo cane di Chiarae Fedez, Paloma. I ...

Fedez in ospedale, Valentina Ferragni annulla gli impegni: gli ultimi aggiornamenti Today.it

Fedez, "resto a Milano": il gesto di Valentina Ferragni spiazza tutti Liberoquotidiano.it

Fedez è ancora ricoverato in ospedale, ma non è solo: la famiglia Ferragni si attiva per aiutare la coppia. Facciamo il punto della situazione ...Fedez in ospedale, Valentina Ferragni resta a Milano con la famiglia e non va a Parigi. Già la sorella era tornata per stare accanto al marito ...