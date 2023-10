Valdano | «Real in difficoltà | ha rimediato grazie a Bellingham e Vinicius»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo la sfida di Champions tra il Napoli di Rudi Garcia e ilMadrid di Carlo Ancelotti, vinta da questi ultimi col risultato di 3-2, Jorgeha espresso grande soddisfazione per la prestazione e in particolare per quelle dijr. e, ma si mostra preoccupato per un dato da non sottovalutare. L’argentino a Movistar TV ha spiegato: «In queste partite è normale che ci siano fasi in cui soffri l’avversario. Nel primo tempo ilMadrid haa unmagistrale e a un Vinícius che ha fatto il Vinícius. Ma per l’ennesima volta la squadra si è trovata in svantaggio» Al fischio finale il tecnico delMadrid, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky «È stata una partita difficile ...

Quale futuro per l'asso francese? Jorge Valdano pronto a "mettersi in azione" in prima persona per porta rlo al Real Madrid.

Nel programma Universodi Movistar+ , il terzino delMadrid e della Nazionale spagnola Dani Carvajal ha parlato della decisione di Gabri Veiga di non firmare per il Napoli: Carvajal su Gabri Veiga Tutte le news ...(Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Nel programma Universodi Movistar+ , il terzino delMadrid e della Nazionale spagnola Dani Carvajal ha parlato della decisione di Gabri Veiga di non ...

