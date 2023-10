Vaccini | Dormitzer Gsk | “Anti-Rsv nell’adulto strategia di salute pubblica e sviluppo”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – “I numeri parlano chiaro: il virus respiratorio sinciziale (Rsv) causa 470mila ricoveri e 33mila decessi ospedalieri di adulti di età superiore ai 60 anni, nei Paesi ad alto reddito. E’ molto importante comunicare con gli operatori sanitari perché molto spesso il virus Rsv è poco considerato e non riconosciuto come una malattia debilitante per i pazienti. Allo stesso tempo bisogna fare pressione sui governi per dimostrare quanto la prevenzionesia unaeconomica, sociale e diper lodel Paese, ribadendo il valore della prevenzione vaccinale come volano per ladelle persone, il benessere di un invecchiamento attivo e i vantaggi di una società più produttiva”. Lo dichiara Phil, Senior Vice ...