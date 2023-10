Vaccini Covid a mRNA | “rischio trombosi | accelerazione di tumori e infezioni” | gli studi di Karikó e Weissman prima di vincere il Nobel

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Hanno vinto ilper la medicina perché hanno messo a punto il metodousato per icontro il. Si tratta dell’ungherese Katalindi 68 anni e dell’americano Drewdi 64. Tuttavia, in passato,di raggiungere questo traguardo scientifico e ottenere il prestigio

Matteo Bassetti ci ricasca, ed attacca i 'no-vax' . L'infettivologo dopo la "bellissima notizia" riguardante il Nobel per la medicina per gli studi ...

Katalin Karikò e Drew Weissman hanno vinto il Nobel per la medicina 2023. Le loro scoperte hanno reso possibile una piattaforma universale per ...

Nei giorni scorsi in alcune regioni i cellulari degli italiani hanno iniziato a squillare con l’arrivo degli It Alert , gli allarmi pubblici del ...

L'offerta deiantinfluenzale e anti- 19 è rivolta anche alle donne in gravidanza, alle categorie professionali più a rischio (per esempio forze dell'ordine, vigili del fuoco, ......con altri, come l'antiCovid - 19 di nuova formulazione Comirnaty Omicron . È consigliabile quindi vaccinarsi con entrambi nella stessa seduta . Il richiamo con il vaccino anti- 19 è ...

Ulss 2, parte la stagione delle vaccinazioni: prima contro il Covid, poi l’antinfluenzale La Tribuna di Treviso

Vaccini, parte anche in Puglia la campagna antinfluenzale e antiCovid FoggiaToday

La campagna vaccinale, con adesione su base volontaria, contro l’influenza stagionale e contro il COVID-19 partirà in Puglia mercoledì 11 ottobre. Per assicurare la continuità dell’offerta del vaccino ...La campagna vaccinale, con adesione su base volontaria, contro l’influenza stagionale e contro il COVID-19 partirà in Puglia mercoledì 11 ottobre. Per assicurare la continuità dell’offerta del vaccino ...