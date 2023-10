“Va squalificato subito!” GF 2023 | Alex Schwazer perde la testa | le immagini indignano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Grande Fratello, domani sera in programma una nuova puntata del programma e gli animi si scaldano. Sugli scudi, per la prima volta, finisce, il marciatore campione olimpico di Pechino 2008 che finora aveva tenuto un profilo molto basso non facendo parlare praticamente mai di sé. L’unico squillo di, protagonista attesissimo di questa edizione (era stato il primo ad essere presentato da Alfonso Signorini) era stato il momento confessione dopo l’entrata della moglie al GF. >“Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale…”. Dramma Carla Bruni, la sua battaglia: l’annuncio poche ore fa Durante quel momentosi era lasciato andare. “Lei è sempre stata al mio fianco e capiva la mia sofferenza. Vorrei che i miei figli mi vedessero almeno una volta alle Olimpiadi, ...