Va cacciato Repubblicani nel caos dopo la destituzione di McCarthy

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) All'indomani delladello speaker della Camera degli Stati Uniti, Kevin, il partito repubblicano è nel. E la maggior parte dei deputati del Gop rivolge la sua ira contro Matt Gaetz, il trumpiano che ha provocato la caduta del compagno di partito. «Gaetz va espulso», ha tuonato Newt Gingrich, speaker repubblicano degli Novanta. L'isolamento di Gaetz fra iè apparso evidente già ieri quando ha preso la parola in aula al dibattito sulla mozione da lui presentata per ladi. I suoi compagni di partito non lo hanno fatto parlare dalla parte dell'aula riservata aie Gaetz è dovuto intervenire dai banchi dei democratici fra i fischi dei colleghi. Solo altri settehanno ...