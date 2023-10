Usa | speaker McCarthy destituito dalla Camera | non era mai successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Washington, 3 ott. (Adnkronos) - Ladei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 216 voti a favore e 210 contrari la mozione di sfiducia contro Kevin, lodella, che viene cosìdal suo incarico. E' la prima volta nella storia. Otto i repubblicani che hanno votato per mandare via: Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Matt Gaetz (il deputato che ha presentato la mozione) Bob Good, Nancy Mace e Matt Rosendale.non si pente delle scelte che hanno portato alla sua estromissione e annuncia che non si ricandiderà: "Non cercherò di candidarmi nuovamente comedella- ha scritto su X dopo il voto - Potrei aver perso un voto oggi, ma ho combattuto per ciò ...