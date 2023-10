Usa | McCarthy sfiduciato e cacciato da Speaker della Camera Il blitz dei trumpiani

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, la Camera ha approvato la mozione per destituire lo speaker : il repubblicano Kevin McCarthy ...

Kevin McCarthy , lo speaker repubblicano della Camera statunitense appena silurato, non si ricandiderà alla carica. Lo riferisce la Cnn citando fonti ...

Kevinnon è più lo speaker della Camera degli Stati Uniti: e dunque, tanto tuonò che piovve. Con 216 voti a favore e 210 contro , ancora una volta al Congressosi fa la storia. Con la votazione ...... ha detto l'ex speaker della Camera, sottolineando di 'non essere pentito per aver negoziato' con i democratici. 'Mi hanno insegnato a risolvere i problemi non a crearli', ha proseguito....

La Camera Usa vota la sfiducia per lo speaker Kevin McCarthy. E’ la prima volta nella storia Il Fatto Quotidiano

Usa, la Camera destituisce lo speaker Kevin McCarthy: è la prima volta nella storia Open

WASHINGTON - Terremoto politico-parlamentare in Usa. Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy è stato destituito con una mozione di sfiducia: è la prima volta che accade nella storia ...Kevin McCarthy, lo speaker repubblicano della Camera statunitense, non si ricandiderà alla carica. Lo conferma la Cnn, annunciando una conferenza stampa imminente. Kevin McCarthy, lo speaker ...