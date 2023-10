USA | McCarthy non si ricandiderà a speaker della Camera

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Uno tsunami politico - parlamentare scuote il Congresso degli Stati Uniti. A provocarlo è la fronda trumpiana dei repubblicani che, in una manciata di ore, silura ...

Rischio caos a Washington. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, infatti, lo Speaker della Camera (ramo legislativo delle istitutzioni ...

La guerra interna al Partito Repubblicano statunitense passa per la Camera , che ha approvato la mozione per destituire lo speaker (repubblicano, ...

Dissenso interno nel Partito Repubblicano degli Stati Uniti, che ha rimosso Kevin McCarthy dal ruolo di speaker della camera Kevin McCarthy , ex ...

Cosa sta accadendo in queste ore nei palazzi del potere americano? E perché lo scontro “fratricida” nello stesso partito, apparentemente fuori dalla ...

A provocarlo è la fronda trumpiana dei repubblicani che, in una manciata di ore, silura lo speaker della Camera dei rappresentanti, il 58enne repubblicano Kevin, destituito con una mozione ...L'ex speaker della Camera, KevinA votare contro disono stati 216 deputati, contro 210 di chi lo ha sostenuto: in sostanza, ha pesato la scelta di 8 deputati repubblicani, coi ...

La Camera Usa vota la sfiducia per lo speaker Kevin McCarthy. E’ la prima volta nella storia Il Fatto Quotidiano

Kevin McCarthy è stato destituito da presidente della Camera AGI - Agenzia Italia

Uno tsunami politico-parlamentare scuote il Congresso degli Stati Uniti. A provocarlo è la fronda trumpiana dei repubblicani che, in una manciata di ore, silura lo speaker della Camera dei ...Come già ipotizzato, l'accordo siglato con i dem dallo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, per evitare lo shutdown almeno fino a metà novembre avrebbe potuto avere conseguenze sul ...