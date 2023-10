Usa | destituito McCarthy | lo Speaker della Camera bocciato dai fedelissimi di Trump

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Terremoto politico negli Stati Uniti: i deputati hanno rimosso lorepubblicano, Kevin, con una mozione di sfiducia. Non era mai accaduto finora nella storia degli Usa. A proporre la mozione un deputato dello partito di, Matt Gaetz,Florida, fedelissimo di Donald. Gaetz fa parte di una fronda parlamentare, legata all’ex presidente in corsa per la rielezione, che ha deciso di arrivare alla resa dei conti con i vertici repubblicani. L’obiettivo dei frondisti è quello di dettare la linea all’interno del partito repubblicano che è diviso sulla candidatura dialle presidenziali del 2024. Dalla Casa Bianca il presidente Joe Biden ha esortato laa “eleggere presto un nuovo ...