Usa | aereo si schianta su una casa | 2 morti tra cui un 22enne italiano

Michele Cavallotti , ventiduenne di Crema, è una delle due persone decedute nello schianto di un aereo sul tetto di una casa avvenuto a Newberg, in ...

LA TRAGEDIA. Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita dopo che un Piccolo aereo si è schianta to sul tetto di una casa in Oregon martedì ...

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto ieri sera a Newberg in Oregon dove il velivolo si è schiantato poco dopo il ...