Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 4 10 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il trono di Manuela Carriero ci regalerà gli unici barlumi di trash in questa stagione di Trono classico di, ormai sono giunta a questa conclusione e proprio sul trono di Manu ho intenzione di riporre tutte le mie speranze di non abbioccarmi ogni volta che Queen Mary deciderà di mettere da parte il Trono over. Ma l’esterna di oggi con Carlo? ahahhahahaha Non ce la potevo fare ahahaha Tra i modi melodrammatici di lei (che però, ahilei, non sono recitati, lei è proprio così) e la voce impostata, da set di Un posto al sole, di lui, io per qualche momento ho avuto un fashback e mi sembrava di rivivere una delle meravigliose esterne cringe tra la Santinelli e l’osteopata! Ho sinceramente trovato un po’ esagerata la ramanzina rifilata da Maria al corteggiatore, reo di essere ‘troppo prevaricatore’, perché alla fine quel poraccio è stato ...