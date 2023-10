United | Ten Hag su Onana | «Certi errori non si possono fare»

NemmenoHag si fida dei giocatori' 2023 archivio Image Sport / Calcio / Manchester/ Casemiro / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Nella sfida contro il Galatasaray, il Manchesterha ......Jesus (Arsenal) ManchesterFootball Club - Galatasaray Spor Kulübü (Manchester- ... Allenatore:Hag E.. GALATASARAY : Muslera F., Boey S., Sanchez D., Bardakci A., Angelino (dal 39 st ...

André Onana, altro flop col Manchester United: ten Hag lo difende ... Eurosport IT

Manchester United, altri errori di Onana. Ten Hag lo difende: "Uno dei migliori al mondo" Sky Sport

Meanwhile, Everton’s Jarrad Branthwaite has emerged on Manchester United’s radar for a potential January move.Over ten individuals, including JPEX employees and online influencers, were arrested by Hong Kong police in September on suspicion of conspiracy to commit fraud concerning the case. The SFC clarified ...