Under 18 sempre più sedentari | torna ‘Allenatore alleato di salute’ per promuovere stili di vita sani

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – T eenagerpiùdopo il Covid-19. In Italia solo l’8,2% degli adolescenti svolge almeno un’ora al giorno di attività fisica (moderata-intensa) come raccomandato dall’Organizzazione mondiale dellatà (Oms), il 18,2% è in sovrappeso e il 4,4% obeso. Il periodo post-pandemia fotografa un netto peggioramento deglididegli18 del nostro Paese. Prima dell’emergenzataria (2018), il sovrappeso interessava il 16,6% e l’obesità il 3,2% dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni. Anche i livelli di attività fisica erano migliori (10%), anche se inferiori alla media internazionale (19%). Dati allarmanti, che devono porre la prevenzione in cima alla lista delle priorità. Per questo Foce (Federazione degli Oncologi, Cardiologi e ...