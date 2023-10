Una giornata con i Vigili del fuoco | il Comando di Latina apre le porte delle sedi operative

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Ildeideldicontribuirà all’iniziativa promossa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, finalizzata a sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile con il coinvolgimento dei cittadini ediverse articolazioni della società civile, tra cui le scuole, in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile dal 9 al 15 ottobre 2023. “Questoprevederà – si legge in una nota – la possibilità per la cittadinanza di accedere alladel Corpo Nazionale deideldi, Aprilia e Gaeta, per visitare e comprendere i compiti istituzionali del Corpo e sviluppare una sensibile ...