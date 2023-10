Una donna di 79 anni uccisa a coltellate in un palazzo a Rimini | si indaga per femminicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Era per terra in un lago di sangue, sulla rampa d’accesso al garage, vicino agli ascensori al piano interrato: il corpo senza vita di unaè stato ritrovato intorno alle 8.30 del 4 ottobre in una palazzina di via del Ciclamino 19, a, nel complesso di Cà Acquabona. La vittima, Piera Paganelli, aveva 79e sarebbe statacon un’arma bianca, probabilmente un coltello. Si esclude una rapina, perché laaveva con sé la borsa. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: la pista privilegiata è quella di unin ambito familiare. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero della procura diDaniele Paci, hanno iniziato a sentire i familiari per ricostruire la vita dellae capire chi possa averla ...