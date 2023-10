Una broncoscopia | Mara Venier e la foto del marito in sedia a rotelle Cosa è successo

Invece, Nicola ha spiegato che era soloandata bene, e dunque un semplice controllo di routine. Ciò ha rasserenato i fan, che in queste ore hanno provato empatia per la famosa ...A chiarire ancor meglio la situazione è poi arrivato il commento dello stesso Nicola : "andata bene ". Ecco allora svelato il giallo: Nicola Carraro si è recato in ospedale per un ...

"Una broncoscopia..": Mara Venier e la foto del marito in sedia a ... ilGiornale.it

Broncoscopia: cos'è e a cosa serve IRCCS Ospedale San Raffaele

Ore di grande preoccupazione tra i fan di Mara Venier per le condizioni di salute del marito, Nicola Carraro. Nelle ultime ore, infatti, la conduttrice di Domenica In aveva diffuso uno scatto su ...Mara ha allarmato tutti con la foto di Nicola all'ospedale. Il marito ha però subito commentato dicendo di aver fatto una semplice broncoscopia, con una faccina sorridente. La coppia ha due nipotini, ...