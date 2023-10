Un Sinner stellare batte Medvedev e trionfa in Cina

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Jannikè perfetto: per la prima volta in carriera ha vinto contro il russo Daniil Medveved con un doppio 7-6 e si laurea campione degli Atp di Pechino

A Pechinosoffre ma è in semifinale, martedì alle 13,30 lo scontrocon Alcaraz... Volandri: 'Aspetto Jannike Matteo Berrettini a braccia aperte' Novak Djokovic non rinuncia ... il messaggio di Carlos Alcaraz La cifraguadagnata da Novak Djokovic con la vittoria ...

Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz e vola in finale all'ATP 500 di Pechino, entrando nella storia del tennis italiano. Nella semifinale del China Open 2023, l'azzurro ha trionfato sul numero 2 del ...Jannik Sinner da record. Il tennista altoatesino ha sconfitto in due set (7-6, 6-1) il fenomeno spagnolo Alcaraz a Pechino, staccando il pass per la finale e salendo dove solo Panatta era arrivato, 47 ...