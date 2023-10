Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia 21 morti e 18 feriti

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - Erano da poco passate le 19,40 quando un bus adibito al trasporto di turisti, con molti passeggeri a bordo,da una rampa delRizzardi a, per cause ancora non chiare, e prende immediatamente fuoco. Il guardrail non ha retto e il mezzo cade sulla strada sottostante da circa 10 metri di altezza. Il bilancio finale è di 21, tra cui due minori, e 18. Morto anche l'autista, un italiano di 40 anni. La circolazione dei treni viene immediatamente bloccata e gli ospedali vicini vengono allertati per accogliere le persone estratte dalle lamiere, 5 in condizioni gravi. Tra le prime ipotesi un malore del conducente o un principio di incendio del mezzo antecedente all'incidente. Nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle videocamere e saranno ascoltati ...