Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia 21 morti e 15 feriti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - Erano da poco passate le 19,40 quando un bus adibito al trasporto di turisti, con molti passeggeri a bordo,da una rampa delRizzardi a, per cause ancora non chiare, e prende immediatamente fuoco. Il guardrail non ha retto e il mezzo cade sulla strada sottostante da circa 10 metri di altezza. Il bilancio finale è di 21e 15, di cui cinque sono gravi. Lo ha reso noto il prefetto di Venezia Michele di Bari. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'accaduto. Fra le vittime anche l'autista, un 40enne di nazionalità italiana che viveva a Tezze di Piave. La circolazione dei treni viene immediatamente bloccata e gli ospedali vicini vengono allertati per accogliere le persone estratte dalle lamiere, 5 in condizioni gravi. Tra le prime ipotesi un malore ...