Un giorno da ospiti a Palazzo Palladini | nel mondo di Un Posto al Sole

Leggi su funweek

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I fan di “UnAl” potranno presto realizzare il loro sogno di vivere un’esperienza unica neldella celebre serie televisiva italiana. Grazie a una collaborazione innovativa tra Airbnb, Fremantle e RAI, dal 17 ottobre sarà possibile prenotare una notte di sogall’interno di, la location iconica dove la serie TV è ambientata. In realtà,è meglio conosciuto come Villa Volpicelli, un elegante edificio risalente al Seicento situato nel quartiere di Posillipo, con vista panoramica sul Golfo di Napoli. La notizia è stata annunciata oggi, e si tratta di un’opportunità senza precedenti per i fan, che da oltre 25 anni seguono le vicende dei personaggi di “Unal ...