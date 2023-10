Un bus precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia | 21 morti tra cui 2 bambini e l' autista VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - "L'apocalisse": queste le parole con cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha descritto la tragedia dell'autobusto dalin cui hanno perso la vita 21 persone. Quindici feriti sono stati ricoverati in ospedale, tra questi 5 sono in codice rosso. Oltre 60 i pompieri impegnati con oltre 20 mezzi. Con la rimozione del mezzo è ripresa alle prime luci dell'alba la circolazione nell'area. Zaia: "Probabile lutto nazionale" "Ho fatto issare le bandiere a mezz'asta sugli edifici della regione e ho chiesto anche ai sindaci del Veneto. E' stato proclamato lutto cittadino ma penso che ci stia anche un lutto nazionale. Di fronte a una tragedia come questa, dobbiamo mostrare rispetto per le vittime è fondamentale". Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo nel corso di Non Stop News su RTL ...