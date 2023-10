Un autobus cade da un cavalcavia Che cosa sappiamo dell' incidente di Mestre

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Unturistico è caduto da un, martedì sera a. Il veicolo è precipitato per una decina di metri e nell'impatto si è ribaltato. Sono morte 21 persone (tra cui due bambini) e 15 sono rimaste ferite (cinque di loro sono in gravi condizioni), ha comunicato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, dopo che i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per estrarre i passeggeri dai rottami. I soccorsi sono finiti nelle prime ore di mercoledì, quando tutti i corpi e i feriti sono stati recuperati e l’è stato portato via. L’trasportava una quarantina di turisti in un campeggio all’inizioa strada Romea, a Marghera, e stava percorrendo una rampa a due corsie di unall’altezza di via Rizzardi. Intorno alle 19.40 di ...