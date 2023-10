Ultime Notizie Roma del 04-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno torniamo incidente di Mestre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro la definisce un Apocalisse ieri poco dopo le 19:30 un bus elettrico Pieno di turisti stranieri alloggiati in un campeggio è precipitato dalla rampa di un cavalcavia preso il fuoco dopo un volo di oltre 10 metri incidente sono morte 21 persone 15 feriti tra le vittime anche l’autista italiana Alberto Rizzotto due bambini e un adolescente Indaga la procura accertare le cause del disastro la pista più plausibile sembra quella del malore del conducente Taglioni sugli sbarchi di migranti un problema mondiale serve un piano Marshall che coinvolga lo Non è questione di sentirsi assediati si paga il mio marito ma risoluzione di un problema che è europeo Il piano Mattei sarà per la parte italiana qui serve un vero piano con ...