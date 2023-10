Ultime Notizie Roma del 04-10-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

e di 20 morti tra cui due bambini e 15 feriti il bilancio ufficiale diffuso dalla prefettura sull'inchiesta di ieri sera dell'incidente a Mestre dove un autobus noleggiato da un campeggio di Marghera è caduto da un cavallo è una tragedia di Giovanni se non giovanissimi Salvo qualche adulto le parole dei soccorritori tra le vittime anche tedeschi e ucraini distribuiti negli ospedali di Mestre Dolo Milano Treviso e Padova la procura di Venezia aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente Non è escluso un malore dell'autista o lo scontro con un mezzo pirata riattivata la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia il segretario di stato americano Antony blinken ammesso che negli Stati Uniti c'è scetticismo sulla possibilità di continuare a sostenere ...