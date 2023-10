Ultime Notizie Roma del 04-10-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Mestre in provincia di Venezia e di 21 morti tra cui due bambini e 15 feriti il bilancio del tragico incidente bus caduto dalla cavalcavia della ventola lo rende noto la prefettura a bordo del c’era un gruppo di turisti stranieri tra cui ucraini francesi croati e tedeschi che stavi rientrando a Marghera dopo essere stata a Venezia il mezzo è precipitato devo aver toccato i fili dell’Elettricità facendo un volo di circa 30 metri tra le prime ipotesi dell’incidente forse un malore dell’autista un quarantenne italiano anche lui tra le vittime non ci sarebbe traccia di alcuna frenata il sindaco di Venezia Luigi brugnano un’immane tragedia disposto in lutto cittadino la procura di Venezia aperto un’inchiesta terremoto politico parlamentare negli Stati Uniti lo speaker ...