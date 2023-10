Ultime Notizie Roma del 04-10-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra i 15 feriti 11 sono stati già identificati 4 cani un tedesco un francese un croato due spagnoli e due austriaci e quanto fa sapere il prefetto di Michele di Bari nell’incidente sono morte 21 persone l’autobus precipitato da un cavalcavia Mestre e poi andato a fuoco stava rientrando al Camping ho di Marghe andiamo in Ucraina le forze aeree russe hanno fermato nella notte un tentativo di sbarco delle truppe che sono a Capo targa Audi in Crimea va riferito Ministero della Difesa Russo secondo quanto riporta Ria novosti nella parte nord-occidentale del Mar Nero reazioni degli aerei delle forze aerospaziali russe hanno fermato il tentativo di penetrazione nel territorio della Crimea da parte di un gruppo Parco delle Forze Armate ucraine che si stava dirigendo in direzione ...