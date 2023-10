Ultime Notizie Roma del 04-10-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 4 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio in apertura andiamo a Mestre il pullman cade dal cavalcavia 21 morti 15 feriti vigili del fuoco tra le lamiere un drone rivolge le immagini della tragedia si tratta di 30 metri sulla ferrovia sotto la strada ancora non chiare Le cause forse un malore del conducente lo scontro con un altro mezzo tra le vittime turisti ucraini biden al congresso nuove armi per Kiev e sono in gioco troppe vite stiamo finendo le munizioni per l’Ucraina fa sapere la nato abbiamo aiuti per altri due mesi ribadisce la Casa Bianca il 5 ottobre il vertice europeo a Granada intanto vincono gli i tre piani via lo speaker repubblicano della camera mccarthy è la prima volta nella storia mccarthy nel Cusato di Intesa democratici non si ricandiderà sospesi i lavori fate presto dice biden tensione ...