UFFICIALE | i Mondiali del 2030 si terranno in Spagna | Portogallo e Marocco Tre partite anche in Sudamerica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ora è: idelsiin. Tre match verrannodisputati inOra è: idelsiin. Tre match verrannodisputati in, precisamente in Argentina, Uruguay e Paraguay, per celebrare l’edizione del centenario della Coppa del Mondo (che venne giocata in Uruguay la prima volta nel 1930). L’annuncio è arrivato da Rabat Mohammed VI, re del, in un comunicato diffuso dall’agenzia MAP: «Il comitato esecutivo della ...

2030, l'annunciodella FIFA . Il presidente Gianni Infantino anima del progetto ., via libera all'Arabia Saudita per il 2034 .2030, l'annunciodella ...... le prime tre gare inaugurali dei2030 si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay come testimonianza simbolica verso la CONMEBOL e aidisputati nel 1930 in Uruguay. Ma non ...

Si terranno in Marocco, Spagna e Portogallo i Mondiali di Calcio del 2030. La notizia ufficiale è arrivata oggi nel pomeriggio, comunicata dalla FIFA dopo l’accordo raggiunto tra le confederazioni eur ...Il Mondiale del 2030 toccherà per la prima volta nella sua storia tre continenti. La FIFA con un comunicato ufficiale ha assegnato l'organizzazione del torneo a Spagna, Portogallo e ...