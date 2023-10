UFFICIALE ? Bologna | out un titolare prima dell’Inter | il comunicato!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilperde undella gara contro l’Inter, in programma per sabato alle 18. A San Siro, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A FUORI ? Il comunicato del club felsineo: “in seguito ad un risentimento accusato nel corso della partita con l’Empoli, Victor Kristiansen è stato sottoposto ad esami. Questi hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane”. Il giocatore danese salterà dunque la partita contro l’Inter, in programma sabato alle ore 15. Ultima sfidadella sosta per le nazionali. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...