Ucraina-Russia | ‘un armistizio di fatto’ | l’analisi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Su un fronte di 1.600 chilometri in, da due mesi sono solo due i punti di contatto fra gli schieramenti: Bakhmut e Zaporizhzhia. "Il resto è già linea didi fatto", spiega all'Adnkronos un analista militare occidentale sulla guerra tra. Le forze, sia quelle russe che quelle ucraine, "sono ferme". Perché nei punti caldi del fronte, "la densità di difesa è superiore a quella dell'attacco e non c'è manovra". Le forze ci sono ma sono talmente diradate da non consentire uno sfondamento. L'immagine evocata, per descrivere questo fronte stanco, è quella di due pugili suonati al nono round. I soldati procedono a piedi. Non usano più i carri armati. La concentrazione delle 'armi contro corazza', contro i carri armati, è tale che la vita media reale di un mezzo è bassissima, di ...