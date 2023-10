Ucraina | Kiev | blitz delle forze speciali in Crimea Indagine di Bruxelles su sussidi cinesi a veicoli elettrici

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, a detto che gli Usa hanno fondi per sostenere i bisogni dell’ancora per un po’ ma il Congresso deve agire. Lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, ha fatto sapere che ha perso una votazione, «ma ho combattuto per ciò in cui credo e io credo nell’America».

Diretta Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

Di “un eventuale nuovo pacchetto di armi da inviare in Ucraina da parte dell’Italia c’è già tantissima gente che ne parla non avendone competenza, ...

...il nostro attuale sostegno per l'" e rassicurare che gli aiuti continueranno "finché serve", dopo i dubbi seminati dal provvedimento anti shutdown senza i 6 miliardi previsti pere il ..."Ai l ministro Tajani ha parlato della scelta politica . Quando si parla di forniture all'ci sono due aspetti: uno politico e poi c'è la parte tecnica, per vedere cosa si è in grado di ...

Guerra Ucraina news, forze speciali di Kiev sbarcano in Crimea QUOTIDIANO NAZIONALE

Anche perché ha fatto sapere che voterebbe per Steve Scalise, deputato della Louisiana estremista di destra a tal punto da essere vicino al Ku Klux Kan, inizialmente schierato con Kiev e poi contrario ...Caos, è la parola ricorrente in queste ore a Washington, dopo la cacciata del repubblicano Kevin McCarthy dal suo incarico di Speaker of the House, cioè presidente della Camera. Lo spettacolo è ...