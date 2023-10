Ucraina | “forze speciali Kiev sbarcano in Crimea” | il video

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'sbarca in. L'intelligence militare diha rivendicato uno sbarco diche si sono ritirate dopo aver compiuto la loro missione nella penisola. Durante l'operazione, documentata da undiffuso su Telegram, ci è stato uno scontro a fuoco nel quale sono rimasti uccisi sia russi che ucraini, ha detto un rappresentante dell'intelligence militare, Andrii Yusov, sottolineando che le maggiori perdite sono fra i soldati nemici. Dello sbarco avevano parlato in precedenza anche i servizi russi dell'Fsb, affermando che è stato respinto e un "sabotatore ucraino" è stato catturato. I servizi militari ucraini hanno diffuso undelle imbarcazioni dirette di notte verso la costa della. Le immagini ...

Diretta Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

L'rivendica l'azione, scontri con i reparti russi L'sbarca in Crimea. L'intelligence militare di Kiev ha rivendicato uno sbarco dispeciali che si sono ritirate dopo aver compiuto la loro missione nella penisola . Durante l'operazione, ...... facciamo di tutto per far sì che questa guerra sia l'ultima guerra non solo in, ma in ...Zelensky - questo sostegno dell'Europa e di tutto il mondo che ci permettere di unire tutte le...

Guerra Ucraina news, forze speciali di Kiev sbarcano in Crimea QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina, "forze speciali sbarcano in Crimea": il video di Kiev Adnkronos

(Adnkronos) - L'Ucraina sbarca in Crimea. L'intelligence militare di Kiev ha rivendicato uno sbarco di forze speciali che si sono ritirate dopo aver compiuto la loro missione nella penisola. Durante l ...Inoltre "diecimila russi a Bakhmut impongono a Kiev di distogliere le proprie forze dal settore di Zaporizhzhia, dove si è concentrata la controffensiva in questi quattro mesi". Guerra Ucraina, ...