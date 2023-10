Ucraina | autogol Russia | Mosca abbatte uno dei suoi jet

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un Su-35S, uno dei jet più moderni, è stato colpito vicino Tokmak secondo l'intelligence britannica Laha abbattuto un proprio aereo nella guerra contro l’. E’ l’intelligence britannica, oggi, ad accendere i riflettori sull’di. I sistemi di difesa aerea dellahanno “molto probabilmente abbattuto” la scorsa settimana “un loro caccia” nei pressi di Tokmak, nella regione di Zaporizhzhia, a una ventina di chilometri dalla linea del fronte in. Secondo la valutazione diffusa sul social X dal ministero della Difesa di Londra, lo scorso “28 settembre, le forze della difesa aerea russa hanno molto probabilmente abbattuto uno dei loro caccia multiruolo Su-35S in volo su Tokmak”. E, si legge, si tratta di “uno dei jet più sofisticati” di cui dispone ...

La Russia ha abbattuto un proprio aereo nella guerra contro l'. E' l'intelligence britannica, oggi, ad accendere i riflettori sull'di Mosca. I sistemi di difesa aerea della Russia hanno "molto probabilmente abbattuto" la scorsa settimana "un loro ...

(Adnkronos) – La Russia ha abbattuto un proprio aereo nella guerra contro l'Ucraina. E' l'intelligence britannica, oggi, ad accendere i riflettori sull'autogol di Mosca. I sistemi di difesa aerea dell ...