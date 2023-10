Ubriaco Aggredisce Genitori e Poliziotti a Teramo | Arrestato un Uomo di 32 Anni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)- Una violenta lite familiare è scoppiata aquando undi 32ha iniziato ad agire in modo aggressivo nei confronti dei suoi, chiedendo loro del denaro. La situazione è degenerata al punto che qualcuno ha chiamato il numero di emergenza 113 per chiedere aiuto. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sulla scena, hanno trovato il 32enne visibilmentea causa di un evidente abuso di alcolici. Invece di calmarsi, l'ha attaccato anche gli agenti. Durante l'aggressione, un poliziotto è stato colpito violentemente alla gamba destra e ha riportato una prognosi di 5 giorni. Il 32enne è statoe accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali. Dopo la convalida ...

