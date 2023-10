“Tutta la luce che non vediamo” | diffuso il trailer della mini serie

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tratta dall’omonimo romanzo Netflix ha rilascia ildi “lache non”, lain 4 episodi. Lo show è tratto dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight. “lache non” sarà presentata in anteprima il 30 ottobre, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. La proiezione del primo episodio sarà accessibile e fruibile da persone con disabilità sensoriali grazie all’audiodescrizione e ai sottotitoli. Un secondo screening in anteprima per i fan si terrà il 1° novembre a Lucca Comics & Games, prima dell’arrivo, solo su Netflix dal 2 novembre. Al centrostoria la ...