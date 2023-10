TS – Juve | aumento di capitale in arrivo? Ecco a che serve

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-04 20:55:36 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: L’didi Elkann In estate la dirigenza non ha ceduto pezzi pregiati della rosa di Allegri e quindi non ha incassato grosse cifre che compensino i 100 milioni che di solito garantisce la Champions.dunque che la possibilità di ricorrere all’aiuto dei soci, quindi principalmente di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli. John Elkann, insomma, dovrebbe garantire il 63% dell’di(che potrebbe essere di 100/150 milioni), il resto lo dovrebbe fornire i piccoli azionisti o le banche. A cosa servirebbe l’di? A tenere sotto controllo i debiti e dare respiro alle casse. Acquisti inMmmm al momento si parlerà di sistemare i conti, ma certo ...