Truffa pensionati con storia del falso incidente | arrestato

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTelefona a una coppia didi Termoli (Campobasso) spacciandosi per avvocato e inventa il racconto di un gravestradale nel quale sarebbe rimasto coinvolto il figlio dei suoi interlocutori, chiede poi soldi per evitarne l’arresto. L’uomo va a casa dei due e riesce a farsi consegnare 2.400 euro, ma una volta uscito dal palazzo si imbatte nei Carabinieri, impegnati in controlli del territorio. Immediato il suo tentativo di allontanarsi, notato però dai militari che prima lo bloccano e poi lo arrestano in flagranza di reato per. Protagonista dell’episodio un 44enne di Napoli, fermato con i soldi in tasca. I Carabinieri sono riusciti in tempi rapidissimi a ricostruire la vicenda e a restituire alla coppia di anziani il denaro. Il Tribunale di Larino (Campobasso) ha convalidato il ...

Circola una presunta dichiarazione del « Vicepresidente dei Farmacisti italiani » in cui sosterrebbe che «i pensionati non valgono niente» e dove ...

... promosso da Amministrazione, Cna, SPI CGIL e FNP CISL, col sostegno di Cna Terred'Acqua,... che siano state vittima di uno di questi reati: scippo, rapina, estorsione,(anche on line ...L'ultimo caso è successo nei giorni scorsi a Moncalieri, dove un'anziana ha consegnato qualcosa come 10 mila euro in contati, i risparmi di anni che teneva in casa (come fanno molti) ad un ...

La truffa del trattore: lo compra, ma la caparra sparisce. Denunciato ... LA NAZIONE

Truffe, Cna pensionati insegna come difendersi ReggioSera.it

Genova – Gli agenti della squadra mobile della polizia hanno arrestato una venticinquenne che aveva appena truffato e derubato una pensionata residente in corso Italia. I poliziotti si trovavano in ...Avrebbe preteso una spedizione rapida per alcuni gioielli di un noto marchio regionale, per poi rimandare di settimana in settimana il pagamento. Una serie di scuse che non hanno convinto il venditore ...