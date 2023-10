TRUFFA EMAIL | Congratulazioni al fortunato vincitore!!!

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) FINTAFACEBOOK : Your ad does not meet Facebook's advertising standardsAttenzione alladella finta donazione. Sembrerà incredibile ma ci sono ancora persone che ci cascano. Quindi leggete con attenzione. ———————– Ecco il testo :alDesidero informarti che è previsto che il pagamento scaduto della donazione di $ 1,3 milioni di dollari ti venga pagato tramite bonifico bancario certificato e che ti verrà richiesto di recarti in banca solo per prelevare $ 62.000 dollari (2) volte al giorno fino al raggiungimento del fondo. è completato. Con la presente ti informiamo che sei stato selezionato per ricevere il trasferimento di stimolo alle donazioni in Indonesia del valore di $ 1.300.000,00 USD. Il processo di selezione è stato effettuato tramite ...