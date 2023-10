Trovato il cadavere di una donna in un garage a Rimini 

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - Unaè stata trovata morta questa mattina in una Rimini, in via del Ciclamino. Da una prima ricostruzione degli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio presumibilmente in ambito familiare. Larisulta sposata, ma del marito non vi è ancora traccia. Sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti della Scientifica sono impegnati nei primi rilievi sulla salma.

Leggi Anche Femminicidio a Castelfiorentino, anche un elicottero per le ricerche del marito - Duemila in piazza alla fiaccolata Il marito in Germania ...

Leggi Anche Femminicidio a Castelfiorentino, anche un elicottero per le ricerche del marito - Duemila in piazza alla fiaccolata Il marito in Germania e il figlio in ospedale Il marito della donna si ...AGI - Una donna è stata trovata morta questa mattina in un garage a Rimini, in via del Ciclamino . Da una prima ricostruzione degli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio presumibilmente in ...

Imperia: 60enne trovato cadavere in via 4 Novembre, sul posto 118 e forze dell'ordine SanremoNews.it

Cadavere trovato in mare a Maiori: potrebbe essere Manuel Cientanni, vittima di un incidente in barca La Repubblica

Con l'aiuto del 55enne - secondo l'accusa - il 49enne ha poi dato fuoco all'auto nella quale venne poi trovato il cadavere dell'uomo carbonizzato. Nella vettura i militari dell'arma trovarono e ...Da una prima ricostruzione degli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio presumibilmente in ambito familiare ...