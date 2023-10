Trionfo Jannik Sinner all’Atp 500 di Pechino | nono titolo in carriera | Medvedev battuto in due set

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Scrive la storia e scaccia il tabù.batte per la prima volta inDaniile vince l’Atp 500 di, alzando al cielo il suoin(come Fabio Fognini). Due tie break giocati in modo sontuoso permettono all’altoatesino di vincere in due set 7-6(2) 7-6 (2). Nel settimo precedente contro il russo,ottiene la prima vittoria a fronte di sei sconfitte di fila (incluse due in finale) e impreziosisce al meglio una settimana che lo ha visto salire al quarto posto del ranking mondiale (primato condiviso con Panatta nel 1976 nell’era del computer). PRIMO SET – L’altoatesino interpreta il primo set alla perfezione, senza offrire punti di riferimento al russo (che fa registrare una striscia ...