Treno Pescara-Roma | Guerra sulle Fermate e Convogli Inutilizzati

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)- La situazione relativa al nuovodi Natale, progettato per collegarein soli tre ore, è scaturita una controversia riguardo allepreviste e alla gestione dei nuovi. Inoltre, sono emerse preoccupazioni riguardo alla manutenzione dei treni e alla mancanza di depositi adeguati da parte della Tua (Trasporti Urbani Abruzzesi), l'azienda responsabile del servizio. Il nodo delleè stato al centro dell'attenzione dopo le proteste a Sulmona, dove si teme che la stazione potrebbe essere esclusa dal servizio. Tuttavia, la Tua ha dichiarato che il servizio è ancora in fase di studio, e lesaranno definite in base a un "studio della traccia". Questo studio influenzerà la velocità commerciale del ...